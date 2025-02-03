Легенда «Лейкерс» Мэджик Джонсон оценил обмен Луки Дончича

Член Зала славы и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон поделился мнением о переходе разыгрывающего Луки Дончича в калифорнийский клуб. Словенец стал игроком «озёрников» в результате крупного обмена между «Лейкерс» и «Даллас Маверикс».

«Я связан с НБА уже 45 лет, но обмен Луки Дончича и Энтони Дэвиса — это самый масштабный обмен двух суперзвёзд практически на пике их карьеры, который я когда-либо видел! «Лейкерс» получают 25-летнюю суперзвезду в лице Луки — это великолепный долгосрочный шаг для франшизы после ухода Леброна», — написал Джонсон на своей странице в социальных сетях.

Фанат «Далласа» пришёл в ярость из-за обмена Дончича в «Лейкерс»: