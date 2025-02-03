Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Легенда «Лейкерс» Мэджик Джонсон оценил обмен Луки Дончича

Легенда «Лейкерс» Мэджик Джонсон оценил обмен Луки Дончича
,
Комментарии

Член Зала славы и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон поделился мнением о переходе разыгрывающего Луки Дончича в калифорнийский клуб. Словенец стал игроком «озёрников» в результате крупного обмена между «Лейкерс» и «Даллас Маверикс».

«Я связан с НБА уже 45 лет, но обмен Луки Дончича и Энтони Дэвиса — это самый масштабный обмен двух суперзвёзд практически на пике их карьеры, который я когда-либо видел! «Лейкерс» получают 25-летнюю суперзвезду в лице Луки — это великолепный долгосрочный шаг для франшизы после ухода Леброна», — написал Джонсон на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
В НБА ещё один громкий обмен! Вы думали, всё остановится на Дончиче и Дэвисе? LIVE
Live
В НБА ещё один громкий обмен! Вы думали, всё остановится на Дончиче и Дэвисе? LIVE

Фанат «Далласа» пришёл в ярость из-за обмена Дончича в «Лейкерс»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android