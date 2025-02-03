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The Athletic рассказал, почему «Лейкерс» обменяли Дэвиса на Дончича

The Athletic рассказал, почему «Лейкерс» обменяли Дэвиса на Дончича
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Портал The Athletic поделился подробностями относительно громкого обмена, который состоялся между клубами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс». В результате сделки в техасский клуб перешёл Энтони Дэвис, а состав клуба из Калифорнии пополнился Лукой Дончичем.

«Хотя у Дэвиса было много поклонников в клубе, многие всё же считали, что он не тянет на роль главного лидера. Источники в лиге отмечают, что были вопросы к его выносливости и возможности часто выходить на площадку, а также сомнения, что на него можно будет опереться как на основную звезду в будущем», — говорится в материале издания.

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