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Алексей Швед назвал возраст, до которого может продолжать профессиональную карьеру

Алексей Швед назвал возраст, до которого может продолжать профессиональную карьеру
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Новичок «Зенита» Алексей Швед признался, что чувствует в себе силы играть вплоть до 40 лет. В настоящий момент звёздному российскому разыгрывающему 36 лет.

«Не чувствую себя на 36 лет. Ощущаю, наверное, на 28. Но нет такого, что что то поменялось. Надо набрать форму, и будет такое же состояние. Могу до 40 играть. Я не чувствую, что становлюсь старше, тяжелее бегать, ниже прыгается. Хочу играть ещё долго, и мне это нравится», — приводит слова Шведа «Матч ТВ».

В недавнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА Швед провёл на площадке почти 25 минут и за это время набрал девять очков, совершил два подбора и отдал шесть результативных передач.

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