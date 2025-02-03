Алексей Швед назвал возраст, до которого может продолжать профессиональную карьеру

Новичок «Зенита» Алексей Швед признался, что чувствует в себе силы играть вплоть до 40 лет. В настоящий момент звёздному российскому разыгрывающему 36 лет.

«Не чувствую себя на 36 лет. Ощущаю, наверное, на 28. Но нет такого, что что то поменялось. Надо набрать форму, и будет такое же состояние. Могу до 40 играть. Я не чувствую, что становлюсь старше, тяжелее бегать, ниже прыгается. Хочу играть ещё долго, и мне это нравится», — приводит слова Шведа «Матч ТВ».

В недавнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА Швед провёл на площадке почти 25 минут и за это время набрал девять очков, совершил два подбора и отдал шесть результативных передач.

Алексея Шведа поздравили с днём рождения в «Шаньси Лунгс»: