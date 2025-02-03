Алексей Швед ответил, за сколько дней договорился с «Зенитом» о переходе

Разыгрывающий «Зенита» Алексей Швед признался, что, помимо клуба из Санкт-Петербурга, у него были и другие предложения. Также Алексей рассказал, что решение перейти в команду Хавьера Паскуаля не заняло у него много времени.

«Выходил на меня кто-то, кроме «Зенита»? Да, были предложения, но лучше об этом говорить с Обрадом (агентом). Сейчас уже не имеет значения. Долго ли думал по поводу «Зенита»? Нет, очень быстро договорились. Буквально за пару дней.

Меня отлично встретили. Всех ребят знаю. Отличная атмосфера, общаемся, учим взаимодействия. Не думаю, что будет что-то слишком меняться в плане тактики. Мне нравится тактика Паскуаля, он умный тренер, один из лучших в Европе. Знает, как разговаривать на паркете. С ним легко находить общий язык», — приводит слова Шведа «Матч ТВ».

Ранее Швед назвал возраст, до которого может продолжать профессиональную карьеру.

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