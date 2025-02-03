Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чарльз Баркли предупредил «Лейкерс» о возможной проблеме из-за обмена Дончича

Чарльз Баркли предупредил «Лейкерс» о возможной проблеме из-за обмена Дончича
,
Комментарии

11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чарльз Баркли поделился мнением об обмене словенского разыгрывающего Луки Дончича из «Даллас Маверикс» в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«В «Лос-Анджелесе» всё будет не так гладко с Лукой и Леброном. Оба хотят держать мяч в руках 100% времени. И без мяча они не играют», — сказал Баркли в эфире FanDuel.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации до обмена в «Лос-Анджелес» Дончич принял участие в 21 матче, где в среднем набирал 28,7 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал восемь результативных передач.

Материалы по теме
В НБА ещё один громкий обмен! Вы думали, всё остановится на Дончиче и Дэвисе? LIVE
Live
В НБА ещё один громкий обмен! Вы думали, всё остановится на Дончиче и Дэвисе? LIVE

Фанат «Далласа» пришёл в ярость из-за обмена Дончича в «Лейкерс»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android