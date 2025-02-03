Чарльз Баркли предупредил «Лейкерс» о возможной проблеме из-за обмена Дончича

11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чарльз Баркли поделился мнением об обмене словенского разыгрывающего Луки Дончича из «Даллас Маверикс» в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«В «Лос-Анджелесе» всё будет не так гладко с Лукой и Леброном. Оба хотят держать мяч в руках 100% времени. И без мяча они не играют», — сказал Баркли в эфире FanDuel.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации до обмена в «Лос-Анджелес» Дончич принял участие в 21 матче, где в среднем набирал 28,7 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал восемь результативных передач.

Фанат «Далласа» пришёл в ярость из-за обмена Дончича в «Лейкерс»: