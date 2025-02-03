Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Док Риверс — об обмене Дончича на Дэвиса: думал, что новость сгенерировал ИИ

Док Риверс — об обмене Дончича на Дэвиса: думал, что новость сгенерировал ИИ
Комментарии

Главный тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс поделился мнением об обмене словенского разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс». «Даллас» в результате сделки получит форварда Энтони Дэвиса.

«Я думал, что это сгенерировано искусственным интеллектом. И уже потом понял, что всё реально… Это шокирующая сделка», — сказал Риверс на пресс-конференции.

Кроме того, помимо Дончича, в «Лос-Анджелес» отправятся два тяжёлых форварда: Макси Клебер и Маркиф Моррис. В «Даллас», в свою очередь, кроме Дэвиса, перейдёт защитник Макс Кристи. Также «Лейкерс» получат выбор в первом раунде драфта 2029 года.

Материалы по теме
В НБА ещё один громкий обмен! Вы думали, всё остановится на Дончиче и Дэвисе? LIVE
Live
В НБА ещё один громкий обмен! Вы думали, всё остановится на Дончиче и Дэвисе? LIVE

Фанат «Далласа» пришёл в ярость из-за обмена Дончича в «Лейкерс»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android