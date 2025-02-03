Док Риверс — об обмене Дончича на Дэвиса: думал, что новость сгенерировал ИИ

Главный тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс поделился мнением об обмене словенского разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс». «Даллас» в результате сделки получит форварда Энтони Дэвиса.

«Я думал, что это сгенерировано искусственным интеллектом. И уже потом понял, что всё реально… Это шокирующая сделка», — сказал Риверс на пресс-конференции.

Кроме того, помимо Дончича, в «Лос-Анджелес» отправятся два тяжёлых форварда: Макси Клебер и Маркиф Моррис. В «Даллас», в свою очередь, кроме Дэвиса, перейдёт защитник Макс Кристи. Также «Лейкерс» получат выбор в первом раунде драфта 2029 года.

Фанат «Далласа» пришёл в ярость из-за обмена Дончича в «Лейкерс»: