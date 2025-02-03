Гомельский оценил шансы «Лейкерс» и «Далласа» на чемпионство после громкого обмена

Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о недавнем обмене между клубами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс». В результате сделки состав «Лос-Анджелеса» пополнил разыгрывающий Лука Дончич, в «Даллас» перешёл форвард Энтони Дэвис.

«Лос-Анджелес Лейкерс» с Дончичем и Леброном в текущем сезоне не являются претендентом. Дальше второго круга команда не пройдёт. У «Далласа» должна поменяться тактика позиционного нападения. Присутствие Дэвиса на площадке смещает акцент атак в «краску». И тут вопрос – а кто будет Дэвису мяч отдавать? Кайри не является сильным разыгрывающим. Он атакующий игрок. Не верю в «Даллас», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Дончич прилетел в Лос-Анджелес после обмена в «Лейкерс»: