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Игрок «Далласа» Клэй Томпсон оценил обмен Дэвиса на Дончича

Игрок «Далласа» Клэй Томпсон оценил обмен Дэвиса на Дончича
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Атакующий защитник «Даллас Маверикс» Клэй Томпсон дал комментарий по поводу ухода из команды разыгрывающего Луки Дончича. Словенец перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс» в результате обмена между командами. В «Даллас», напротив, отправился форвард Энтони Дэвис.

«Я желаю Луке всего наилучшего. Играть вместе с ним в тех 22 матчах было настоящим удовольствием. Но, безусловно, мы радушно примем Энтони Дэвиса. Это один из лучших игроков всех времён», — сказал Томпсон во время общения с журналистами.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию, где подробно освещает детали обмена между «Лейкерс» и «Маверикс», а также прочие сделки, которые в настоящий момент происходят в НБА.

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