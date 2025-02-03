Игрок «Далласа» Клэй Томпсон оценил обмен Дэвиса на Дончича

Атакующий защитник «Даллас Маверикс» Клэй Томпсон дал комментарий по поводу ухода из команды разыгрывающего Луки Дончича. Словенец перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс» в результате обмена между командами. В «Даллас», напротив, отправился форвард Энтони Дэвис.

«Я желаю Луке всего наилучшего. Играть вместе с ним в тех 22 матчах было настоящим удовольствием. Но, безусловно, мы радушно примем Энтони Дэвиса. Это один из лучших игроков всех времён», — сказал Томпсон во время общения с журналистами.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию, где подробно освещает детали обмена между «Лейкерс» и «Маверикс», а также прочие сделки, которые в настоящий момент происходят в НБА.

Фанат «Далласа» пришёл в ярость из-за обмена Дончича в «Лейкерс»: