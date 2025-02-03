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«Барселона» готова рассмотреть увольнение главного тренера — инсайдер Андреани

«Барселона» готова рассмотреть увольнение главного тренера — инсайдер Андреани
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Баскетбольный клуб «Барселона» рассматривает возможность увольнения главного тренера коллектива 55-летнего испанского специалиста Жоана Пеньярройи, сообщил авторитетный инсайдер и журналист Матео Андреани.

«Как мне сказали, «Барселона» подумывает о замене на скамейке запасных. Будущее Жоана Пеньярройи весьма неопределённо, хотя на данный момент решение ещё не принято», — написал Андреани в социальной сети Х (ранее Twitter).

Жоан Пеньярройя стал главным тренером «Барселоны» в июне 2024 года, отработав до этого в сезоне-2023/2024 у руля испанской «Басконии».

После 24 проведённых матчей в сезоне-2024/2025 каталонцы занимают 10-е место в турнирной таблице, одержав 13 побед и потерпев 11 поражений.

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