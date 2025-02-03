Адетокунбо — об обмене Дончича: моя мечта, чтобы Лука был в «Лейкерс», а Йокич ― в «Никс»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий за команду «Милуоки Бакс» на позиции форварда, Яннис Адетокунбо отшутился по поводу обмена звёздного защитника Луки Дончича из «Даллас Маверикс» в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я хочу, чтобы Лука [Дончич] перешёл в «Лейкерс», я хочу, чтобы [Никола] Йокич перешёл в «Никс». Я хочу, чтобы все европейцы побывали на всех крупных рынках и увидели что-то невероятное. Это моя мечта», — приводит слова Адетокунбо издание Clutch Points.

2 февраля инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что «Лейкерс» и «Даллас» проведут обмен, главными лицами которого станут Дэвис и Дончич. По информации источника, кроме Дончича, в штат Калифорния должны отправиться два тяжёлых форварда – Макси Клебер и Маркиф Моррис. В «Даллас», в свою очередь, помимо Дэвиса, намерен перейти защитник Макс Кристи. Кроме того, «Лейкерс» получат выбор в первом раунде драфта 2029 года.