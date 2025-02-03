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«Это реально?» Карри и Подзиемски — об обмене Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс»

«Это реально?» Карри и Подзиемски — об обмене Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс»
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36-летний американский баскетболист, с 2009 года выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции разыгрывающего защитника, и четырёхкратный чемпион лиги Стефен Карри вместе со своим партнёром по команде Брэндином Подзиемски высказались по поводу обмена звёздного защитника Луки Дончича из «Даллас Маверикс» в «Лос-Анджелес Лейкерс».

Карри: «Вы уверены, что это произошло? [Это хороший или плохой обмен?] Ни то, ни другое».

Подзиемски: «В смысле хороший или плохой обмен? Это что, вообще реально?!»

Ранее Яннис Адетокунбо отшутился по поводу обмена звёздного защитника Луки Дончича.

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