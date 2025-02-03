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Дерозан опубликовал фото с Лавином сразу после информации об обмене

Дерозан опубликовал фото с Лавином сразу после информации об обмене
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35-летний звёздный американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз», Демар Дерозан через несколько минут после появления в интернете информации об обмене между «Чикаго Буллз» и клуба из Сакраменто с участием звёзд ДеАарона Фокса и Зака Лавина опубликовал фотографию с Лавином во время совместной игры за «Буллз».

Фото: Скриншот из социальных сетей

Минувшей ночью журналист и инсайдер ESPN Шамс Чарания сообщил, что произошёл обмен с участием трёх команд — «Сан-Антонио Спёрс», «Чикаго Буллз» и «Сакраменто Кингз». ДеАарон Фокс покинул «Кингз» и присоединился к «Спёрс». Кроме ДеАарона, состав «Сан-Антонио» пополнит также и другой разыгрывающий «королей», Джордан Маклафлин. В «Сакраменто» перешли Зак Лавин и защитник «Спёрс» Саид Сиссоко. Кроме того, «Кингз» получат три пика первого раунда драфта и три пика второго раунда.

Отмечается, что в «Буллз» перейдут Зак Коллинс, Тре Джонс, Кевин Хаертер и вернётся собственный драфт-пик 2025 года.

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