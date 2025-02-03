«Лейкерс» больше не принадлежат Леброну Джеймсу». Инсайдер — об обмене Луки Дончича

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст заявил, что команда «Лос-Анджелес Лейкерс» больше не принадлежит 40-летнему американскому игроку и четырёхкратному чемпиону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброну Джеймсу после обмена звёздного защитника Луки Дончича из «Даллас Маверикс».

«Лейкерс» больше не принадлежат Леброну. Всё, что «Лейкерс» будут делать в будущем, будет касаться номера 77. Теперь это команда Луки Дончича», — сказал Уиндхорст в эфире телеканала ESPN.

Ранее чемпион НБА и игрок «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо отшутился по поводу обмена звёздного защитника Луки Дончича из «Даллас Маверикс».