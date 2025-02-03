«Ты шутишь надо мной?» Менеджер «Маверикс» — о диалоге с Робом Пелинкой из «Лейкерс»

52-летний американский профессиональный баскетбольный руководитель и бывший игрок, президент по баскетбольным операциям и генеральный менеджер команды «Даллас Маверикс» Нико Харрисон рассказал о реакции своего коллеги Роба Пелинки на предложение обмена с участием Луки Дончича и Энтони Дэвиса.

«Мы начали обсуждение этого обмена ещё в январе, когда я спросил, готов ли он пойти на такой шаг. И его реакция была максимально откровенной: «Ты, чёрт возьми, шутишь надо мной?» После этого он сразу же заинтересовался в этой сделке, и в последнее время мы только лишь усилили интерес», — приводит слова Харрисона издание Legion Hoops.