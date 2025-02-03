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Шэмс Чарания — об обмене Дончич — Дэвис: думал, мой телефон взломали

Шэмс Чарания — об обмене Дончич — Дэвис: думал, мой телефон взломали
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Авторитетный журналист и главный инсайдер ESPN Шэмс Чарания рассказал о своей реакции на информацию об обмене звёздного защитника «Даллас Маверикс» Луки Дончича на форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса.

«Я подумал, что мой телефон взломали, когда получил около 300 сообщений с подробностями сделки и когда узнал о ней сам. Если приоткрыть занавес, то «Маверикс» искренне верят, что этот шаг даёт им больше шансов выиграть чемпионство.

Конечно, у них в какой-то степени были проблемы с уровнем подготовки Луки Дончича. И они не стремились к переходу Энтони Дэвиса. Но когда Нико Харрисон, генеральный менеджер «Маверикс», позвонил Робу Пелинке и предложил Луку Дончича, это изменило ситуацию», — приводит слова Чарании издание MassLive.

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