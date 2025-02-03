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«Финикс» рассматривает предложения по обмену Кевина Дюранта — Джейк Фишер

«Финикс» рассматривает предложения по обмену Кевина Дюранта — Джейк Фишер
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36-летний звёздный американский баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз» на позиции лёгкого форварда, Кевин Дюрант может быть обменян до конца дедлайна, сообщил авторитетный журналист и инсайдер издания Bleacher Report Джейк Фишер.

«По словам источников, в «Финиксе» продолжают сигнализировать о том, что не планируют обменивать Дюранта до истечения крайнего срока, но в «Санз», как полагают, как минимум прислушиваются к предложениям различных команд о 35-летнем легендарном игроке. Между тем говорят, что Дюрант знает обо всём этом», — приводит слова Фишера издание Courtside Buzz.

Ранее Дюрант прокомментировал обмен Луки Дончича из «Даллас Маверикс» в «Лос-Анджелес Лейкерс», раскритиковав команды, от которых игроки добиваются лояльности, за ее отсутствие.

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