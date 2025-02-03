Инсайдер рассказал о разногласиях между «Далласом» и Лукой Дончичем

Инсайдер Марк Штайн рассказал о возможных разногласиях между руководством клуба НБА «Даллас Маверикс» и звёздным защитником Лукой Дончичем.

«Что касается Дончича, то одна фраза, которую вы постоянно слышите, по сути, заключается в том, что «Маверикс» сомневались в успехе своего проекта в лице Луки как главной звезды. «Даллас» также заявил, что остыл к желанию своей звезды нанять собственную команду специалистов по тренировкам — даже несмотря на то, что это было бы сделано за его счёт — для удовлетворения бóльшей части его медицинских потребностей и потребностей в питании отдельно от клуба, начиная с сезона-2023/2024», — написал Штайн в социальной сети Х (ранее Twitter).