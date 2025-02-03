Лука Дончич обратился к поклонникам «Лос-Анджелес Лейкерс»

25-летний звёздный словенский баскетболист, выступающий на позициях атакующего и разыгрывающего защитника, а также лёгкого форварда, Лука Дончич обратился к поклонникам команды «Лос-Анджелес Лейкерс» по прилёте в Калифорнию после обмена из «Даллас Маверикс».

«Фанаты «Лейкерс», я в Лос-Анджелесе, буду рад увидеть всех вас», — сказал Дончич.

2 февраля инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что «Лейкерс» и «Даллас» проведут обмен, главными лицами которого станут Дэвис и Дончич. По информации источника, кроме Дончича, в штат Калифорния должны отправиться два тяжёлых форварда – Макси Клебер и Маркиф Моррис. В «Даллас», в свою очередь, помимо Дэвиса, намерен перейти защитник Макс Кристи. Кроме того, «Лейкерс» получат выбор в первом раунде драфта 2029 года.