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Экс-игрок НБА: на прошлой неделе Дончич купил дом в Далласе и плакал после обмена

Экс-игрок НБА: на прошлой неделе Дончич купил дом в Далласе и плакал после обмена
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Чендлер Парсонс заявил, что 25-летний звёздный словенский баскетболист, играющий на позиции защитника, Лука Дончич приобрёл дом в Далласе на прошлой неделе и плакал, узнав о своём обмене в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Лука Дончич, по всей видимости, купил дом в Далласе за $ 15 млн на прошлой неделе и, как сообщается, плакал, когда узнал, что «Маверикс» продали его», — сказал Парсонс во время эфира шоу Run It Back.

Ранее словенский защитник прилетел в Лос-Анджелес и в аэропорту обратился к фанатам «Лейкерс», радостно пожелав скорой встречи с ними.

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