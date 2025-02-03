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Стивен Эй Смит выразил желание увидеть обмен Леброна Джеймса в «Нью-Йорк Никс»

Стивен Эй Смит выразил желание увидеть обмен Леброна Джеймса в «Нью-Йорк Никс»
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Североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит рассказал о своём желании увидеть обмен 40-летнего четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса из «Лос-Анджелес Лейкерс» в «Нью-Йорк Никс».

«Давайте на секунду поживём в стране фантазий. На месте Леброна я бы отказался от своего пункта о запрете на обмен… Если Леброн решит перейти в «Никс», и да, я знаю, что они только что отдали целую кучу пиков за [Микала] Бриджеса. Но знаю, что у них есть пара игроков.

Они получили право выбора в первом раунде «Вашингтон Уизардс» в 2025 году в топ-10 лучших игроков, пики которых будут защищены в 2025 году… Что ж, я уже сказал, что мы в стране фантазий. Понимаю, что это нереально, но, чёрт возьми, если бы я мог только пожелать. Потому был бы не прочь увидеть всё это, потому что «Лейкерс» предстоит многое построить с нуля», — приводит слова Стивена Эй Смита издание Athlon Sports.

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