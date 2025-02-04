«Уорриорз» связались с «Лейкерс» по поводу обмена Леброна Джеймса — инсайдер Фишер

Руководство клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» связалось с «Лос-Анджелес Лейкерс» по поводу обмена 40-летнего форварда и четырёхкратного чемпиона североамериканской лиги Леброна Джеймса. Об этом сообщил авторитетный журналист и инсайдер издания Bleacher Report Джейк Фишер.

«Уорриорз» связались с «Лейкерс» по поводу обмена Леброна Джеймса», — написал Фишер в социальной сети Х (ранее Twitter).

29 июня 2018 года Джеймс отказался от своего контракта с «Кавальерс» и стал неограниченно свободным агентом. 1 июля компания его агента Klutch Sports объявила, что он подпишет контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс». В «Лейкерс» Леброн завоевал чемпионство в сезоне-2019/2020. Ранее «озёрники» произвели обмен с «Даллас Маверикс», по которому форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис отправился в Даллас, а звезда техасской команды Лука Дончич – в Лос-Анджелес.