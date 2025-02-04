Адвокат назвал факты, вызывающие сомнения в самоубийстве Яниса Тиммы

Присяжный адвокат Юрис Гринвалдс, оказывающий юридическую помощь Райтису Тимме в связи с уголовным процессом по делу смерти его сына, Яниса Тиммы, рассказал о фактах, которые ставят под сомнение самоубийство баскетболиста.

Адвокат отметил, что следователь, который возбудил уголовное дело по факту смерти Тиммы и заявил об отсутствии состава преступления, принял поспешное и необоснованное решение. Проверка по этому поводу не проводилась.

Кроме того, по словам адвоката, следствие не попыталось устранить существующие обоснованные сомнения в том, что смерть Яниса Тиммы наступила в результате преступных действий третьих лиц.

Кроме того, как заявил Гринвалдс, экс-супруга Тиммы Анна Седокова рассказал следователю о фотографии с подготовленной верёвкой, которую якобы прислал Тимма, однако фото это никто не видел.

Помимо этого, не проводился допрос свидетеля, обнаружившего тело Тиммы и снявшего его с верёвки. Таким образом, следствие не могло располагать достаточными данными и фактами, чтобы делать вывод.

«В случаях насильственной смерти через повешение важно было установить, мог ли Янис Тимма сам завязать такой узел петли и мог ли он таким образом привязать другой конец верёвки к ленте перил, как это было установлено в ходе осмотра места происшествия.

Если посмотреть на узел верёвочной петли, можно заметить, что он сложный, завязан точно и аккуратно, что может сделать лицо, обладающее специальными знаниями и практикой. Возможными людьми, которые могут завязать узел такого рода, могут быть моряки, альпинисты, люди, прошедшие специальную подготовку и так далее», — заявил адвокат.

По словам защитника, сомнительно, что Тимма изучал и практиковался в завязывании узлов.

«Очень надеюсь, что латвийские следственные органы продолжат расследование так же активно, не будут принимать поспешных решений и доведут дело до справедливого урегулирования уголовно-правовых отношений. Общими силами мы достигнем правильного результата.

Вспомним, что Янис Тимма был гражданином Латвии. Он умер на чужбине, но он был наш, а мы своих не бросаем ни на словах, ни в делах», — добавил адвокат в интервью Grani.lv.

Напомним, латвийского спортсмена не стало в ночь на 17 декабря мск 2024 года. Тимме было 32 года. Тело баскетболиста обнаружили в хостеле в Москве.