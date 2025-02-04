Дабл-дабл Вембаньямы не спас «Сан-Антонио» от поражения в матче с «Мемфисом» в НБА

В ночь на 4 февраля мск на арене «ФедЭксФорум» в Мемфисе (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Мемфис Гриззлиз» и «Сан-Антонио Спёрс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 128:109.

Самым результативным игроком в составе победителей стал тяжёлый форвард Джарен Джексон, на счету которого 31 очко, а также шесть подборов и четыре передачи.

У гостей самым результативным стал французский центровой Виктор Вембаньяма, оформивший дабл-дабл из 27 очков, 10 подборов и пяти передач.

«Мемфис» в следующем матче 6 февраля сыграет в гостях с «Торонто», а «Сан-Антонио» в тот же день проведёт гостевую встречу с «Атлантой».