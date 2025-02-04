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Дабл-дабл Вембаньямы не спас «Сан-Антонио» от поражения в матче с «Мемфисом» в НБА

Дабл-дабл Вембаньямы не спас «Сан-Антонио» от поражения в матче с «Мемфисом» в НБА
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В ночь на 4 февраля мск на арене «ФедЭксФорум» в Мемфисе (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Мемфис Гриззлиз» и «Сан-Антонио Спёрс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 128:109.

НБА — регулярный чемпионат
04 февраля 2025, вторник. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
128 : 109
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 31, Джексон - 27, Морант - 25, Иди - 16, Пиппен Мл. - 11, Ларэвиа - 6, Альдама - 6, Уэллс - 2, Кеннард - 2, Кончар - 2, Pullin, Кавамура, Хафф
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 27, Касл - 21, Сохан - 14, Васселл - 11, Мамукелашвили - 9, Джонсон - 7, Шампани - 5, Уэсли - 4, Бэсси - 4, Барнс - 4, Пол - 3, Дюк, Брэнэм, Ингрэм

Самым результативным игроком в составе победителей стал тяжёлый форвард Джарен Джексон, на счету которого 31 очко, а также шесть подборов и четыре передачи.

У гостей самым результативным стал французский центровой Виктор Вембаньяма, оформивший дабл-дабл из 27 очков, 10 подборов и пяти передач.

«Мемфис» в следующем матче 6 февраля сыграет в гостях с «Торонто», а «Сан-Антонио» в тот же день проведёт гостевую встречу с «Атлантой».

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