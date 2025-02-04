«Денвер» обыграл «Нью-Орлеан», одержав третью победу подряд. У Йокича — трипл-дабл

В ночь с 3 на 4 января мск на арене «Болл-Арена» в Денвере (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Денвер Наггетс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 125:113.

В составе победителей самыми результативными стали сербский центровой Никола Йокич, на счету которого трипл-дабл из 27 очков, 14 подборов и 10 передач, и американский форвард Майкл Портер, набравший 36 очков и сделавший семь подборов и две передачи.

В составе «Нью-Орлеана» самым результативным стал американский форвард Трей Мёрфи, у которого 41 очко, три подбора и три передачи.

Следующий матч «Денвер» и «Нью-Орлеан» проведут также в Денвере 6 февраля.