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«Денвер» обыграл «Нью-Орлеан», одержав третью победу подряд. У Йокича — трипл-дабл

«Денвер» обыграл «Нью-Орлеан», одержав третью победу подряд. У Йокича — трипл-дабл
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В ночь с 3 на 4 января мск на арене «Болл-Арена» в Денвере (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Денвер Наггетс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 125:113.

НБА — регулярный чемпионат
04 февраля 2025, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
125 : 113
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Денвер Наггетс: Портер - 36, Йокич - 27, Маррей - 20, Строутер - 15, Ннаджи - 12, Браун - 11, Джордан - 4, Тайсон, Шарич, Холл, Джонс, Александер, Пикетт
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 41, Макколлум - 30, Уильямсон - 14, Альварадо - 8, Мисси - 8, Маткович - 5, Грин - 4, Ривз - 3, Кэйн, Тайс, Хоукинс, Робинсон-Эрл

В составе победителей самыми результативными стали сербский центровой Никола Йокич, на счету которого трипл-дабл из 27 очков, 14 подборов и 10 передач, и американский форвард Майкл Портер, набравший 36 очков и сделавший семь подборов и две передачи.

В составе «Нью-Орлеана» самым результативным стал американский форвард Трей Мёрфи, у которого 41 очко, три подбора и три передачи.

Следующий матч «Денвер» и «Нью-Орлеан» проведут также в Денвере 6 февраля.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
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