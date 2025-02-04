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24 очка Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Орландо»

24 очка Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Орландо»
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В ночь с 3 на 4 февраля мск на арене «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Орландо Мэджик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 104:99.

НБА — регулярный чемпионат
04 февраля 2025, вторник. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
104 : 99
Орландо Мэджик
Орландо
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 25, Карри - 24, Муди - 17, Шрёдер - 9, Подзиемски - 8, Пост - 7, Пэйтон II - 4, Хилд - 4, Грин - 4, Луни - 2, Андерсон, Сантос, Джексон-Дэвис, Уотерс III
Орландо Мэджик: Энтони - 26, Вагнер - 21, Банкеро - 18, Колдуэлл-Поуп - 9, Харрис - 6, Картер - 6, Битадзе - 6, Ховард - 3, Айзек - 2, Да Силва - 2, Блэк, Джозеф, Куин

В составе победителей самыми результативными стали американский защитник Стефен Карри, набравший 24 очка и сделавший один подбор и пять передач, и канадский форвард Эндрю Уиггинс, на счету которого 25 очков, два подбора и две передачи.

В составе «Орландо» самым результативным был американский защитник Коул Энтони, который набрал 26 очков и сделал пять подборов и три передачи.

«Голден Стэйт» начнёт выездную серию и встретится с «Ютой Джаз» 6 февраля. «Орландо» на выезде сыграет с «Сакраменто Кингз» также 6 февраля.

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