24 очка Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Орландо»

В ночь с 3 на 4 февраля мск на арене «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Орландо Мэджик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 104:99.

В составе победителей самыми результативными стали американский защитник Стефен Карри, набравший 24 очка и сделавший один подбор и пять передач, и канадский форвард Эндрю Уиггинс, на счету которого 25 очков, два подбора и две передачи.

В составе «Орландо» самым результативным был американский защитник Коул Энтони, который набрал 26 очков и сделал пять подборов и три передачи.

«Голден Стэйт» начнёт выездную серию и встретится с «Ютой Джаз» 6 февраля. «Орландо» на выезде сыграет с «Сакраменто Кингз» также 6 февраля.