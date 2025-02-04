Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Панатинаикос Афины — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты игрового дня НБА 4 февраля

Результаты игрового дня НБА 4 февраля
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 3 на 4 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день нынешнего сезона. В рамках регулярного чемпионата прошло 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица

Результаты игрового дня НБА 4 февраля:

«Шарлотт Хорнетс» – «Вашингтон Уизардс» – 114:124;
«Детройт Пистонс» – «Атланта Хоукс» – 130:132;
«Нью-Йорк Никс» – «Хьюстон Рокетс» – 124:118;
«Миннесота Тимбервулвз» – «Сакраменто Кингз» – 114:116;
«Мемфис Гриззлиз» – «Сан-Антонио Спёрс» – 128:109;
«Оклахома-Сити Тандер» – «Милуоки Бакс» – 125:96;
«Юта Джаз» – «Индиана Пэйсерс» – 111:112;
«Денвер Наггетс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 125:113;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Финикс Санз» – 121:119 ОТ;
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Орландо Мэджик» – 104:99.

НБА — регулярный чемпионат
04 февраля 2025, вторник. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
114 : 124
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 24, Смит - 24, Уильямс - 23, Мицич - 13, Грин - 11, Симпсон - 9, Диабате - 5, Уонг - 3, Джеффрис - 2, Уильямс, Карри, Гибсон
Вашингтон Уизардс: Кулибали - 26, Кисперт - 25, Кузма - 22, Брогдон - 16, Валанчюнас - 14, Пул - 6, Джордж - 6, Шампани - 5, Каррингтон - 4, Вукчевич, Дэвис, Гилл, Холмс
НБА — регулярный чемпионат
04 февраля 2025, вторник. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
130 : 132
Атланта Хоукс
Атланта
Детройт Пистонс: Каннингем - 30, Харрис - 22, Дюрен - 18, Бисли - 18, Томпсон - 13, Стюарт - 10, Хардуэй-младший - 7, Холланд - 6, Фонтеккио - 4, Сассер - 2, Рид, Мур
Атланта Хоукс: Янг - 34, Хантер - 20, Дэниэлс - 19, Рисашер - 17, Крейчи - 13, Оконгву - 12, Нэнс - 12, Мэтьюз - 3, Уоллес - 2, Родди, Гуйе, Барлоу
НБА — регулярный чемпионат
04 февраля 2025, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
124 : 118
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Нью-Йорк Никс: Брансон - 42, Бриджес - 22, Таунс - 22, Харт - 19, Макбрайд - 7, Ачиува - 7, Пэйн - 5, Колек, Симс, Райан, Шамет, Хукпорти
Хьюстон Рокетс: Томпсон - 25, Грин - 21, Уитмор - 18, Холидей - 15, Исон - 12, Брукс - 11, Тэйт - 8, Адамс - 8, Ландейл, Ванвлит, Смит II, Шеппард, Уильямс, Шенгюн, Грин
НБА — регулярный чемпионат
04 февраля 2025, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
114 : 116
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Миннесота Тимбервулвз: Рид - 30, Макдэниелс - 22, Эдвардс - 21, Гобер - 19, Кларк - 7, Конли - 5, Диллингэм - 4, Гарза - 4, Александер-Уолкер - 2, Шеннон, Инглс, Майнотт, Миллер
Сакраменто Кингз: Дерозан - 33, Монк - 26, Мюррэй - 19, Сабонис - 14, Эллис - 13, Лайлз - 5, Джонс - 4, Картер - 2, Макдермотт, Джонс, Лень, Краудер
НБА — регулярный чемпионат
04 февраля 2025, вторник. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
128 : 109
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 31, Джексон - 27, Морант - 25, Иди - 16, Пиппен Мл. - 11, Ларэвиа - 6, Альдама - 6, Уэллс - 2, Кеннард - 2, Кончар - 2, Pullin, Кавамура, Хафф
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 27, Касл - 21, Сохан - 14, Васселл - 11, Мамукелашвили - 9, Джонсон - 7, Шампани - 5, Уэсли - 4, Бэсси - 4, Барнс - 4, Пол - 3, Дюк, Брэнэм, Ингрэм
НБА — регулярный чемпионат
04 февраля 2025, вторник. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
125 : 96
Милуоки Бакс
Милуоки
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 34, Дженг - 21, Джо - 18, Уильямс - 13, Уиггинс - 13, Дорт - 12, Хартенштайн - 6, Уильямс - 4, Флаглер - 2, Дука - 2, Джонс, Уильямс
Милуоки Бакс: Роллинз - 16, Джонсон - 13, Смит - 12, Ливингстон - 10, Трент-мл. - 10, Джексон - 10, Принс - 8, Коннотон - 8, Боучэмп - 6, Грин - 2, Райт - 1
НБА — регулярный чемпионат
04 февраля 2025, вторник. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
111 : 112
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Юта Джаз: Кларксон - 21, Коллинс - 21, Джордж - 16, Маркканен - 16, Кольер - 11, Филиповски - 10, Кесслер - 9, Поттер - 3, Секстон - 2, Сенсабо - 2, Джузэнг, Михайлюк
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 22, Халибёртон - 18, Топпин - 13, Несмит - 13, Нембард - 10, Матурин - 9, Брайант - 9, Уокер - 9, Шиппард - 5, Макконнелл - 4, Фёрфи, Джонсон, Тёрнер
НБА — регулярный чемпионат
04 февраля 2025, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
125 : 113
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Денвер Наггетс: Портер - 36, Йокич - 27, Маррей - 20, Строутер - 15, Ннаджи - 12, Браун - 11, Джордан - 4, Тайсон, Шарич, Холл, Джонс, Александер, Пикетт
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 41, Макколлум - 30, Уильямсон - 14, Альварадо - 8, Мисси - 8, Маткович - 5, Грин - 4, Ривз - 3, Кэйн, Тайс, Хоукинс, Робинсон-Эрл
НБА — регулярный чемпионат
04 февраля 2025, вторник. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
121 : 119
ОТ
Финикс Санз
Финикс
Портленд Трэйл Блэйзерс: Эйтон - 25, Авдия - 24, Камара - 17, Хендерсон - 15, Грант - 14, Саймонс - 13, Шарп - 9, Клингэн - 4, Тибулл, Бэнтон, Мюррэй, Уокер, Уильямс
Финикс Санз: Букер - 34, Дюрант - 27, Бил - 25, О'Нил - 14, Аллен - 11, Пламли - 6, Ричардс - 2, Данн, Игодаро, Ли, Бол, Гиллеспи, Нуркич, Джонс, Моррис
НБА — регулярный чемпионат
04 февраля 2025, вторник. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
104 : 99
Орландо Мэджик
Орландо
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 25, Карри - 24, Муди - 17, Шрёдер - 9, Подзиемски - 8, Пост - 7, Пэйтон II - 4, Хилд - 4, Грин - 4, Луни - 2, Андерсон, Сантос, Джексон-Дэвис, Уотерс III
Орландо Мэджик: Энтони - 26, Вагнер - 21, Банкеро - 18, Колдуэлл-Поуп - 9, Харрис - 6, Картер - 6, Битадзе - 6, Ховард - 3, Айзек - 2, Да Силва - 2, Блэк, Джозеф, Куин
Материалы по теме
За ночь — около 40 новостей! Что известно о возможных переходах в НБА? Дедлайн — LIVE
Live
За ночь — около 40 новостей! Что известно о возможных переходах в НБА? Дедлайн — LIVE

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android