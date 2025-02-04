В ночь с 3 на 4 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день нынешнего сезона. В рамках регулярного чемпионата прошло 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Результаты игрового дня НБА 4 февраля:

«Шарлотт Хорнетс» – «Вашингтон Уизардс» – 114:124;

«Детройт Пистонс» – «Атланта Хоукс» – 130:132;

«Нью-Йорк Никс» – «Хьюстон Рокетс» – 124:118;

«Миннесота Тимбервулвз» – «Сакраменто Кингз» – 114:116;

«Мемфис Гриззлиз» – «Сан-Антонио Спёрс» – 128:109;

«Оклахома-Сити Тандер» – «Милуоки Бакс» – 125:96;

«Юта Джаз» – «Индиана Пэйсерс» – 111:112;

«Денвер Наггетс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 125:113;

«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Финикс Санз» – 121:119 ОТ;

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Орландо Мэджик» – 104:99.

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