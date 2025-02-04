В ночь с 3 на 4 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день нынешнего сезона. В рамках регулярного чемпионата прошло 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Результаты игрового дня НБА 4 февраля:
«Шарлотт Хорнетс» – «Вашингтон Уизардс» – 114:124;
«Детройт Пистонс» – «Атланта Хоукс» – 130:132;
«Нью-Йорк Никс» – «Хьюстон Рокетс» – 124:118;
«Миннесота Тимбервулвз» – «Сакраменто Кингз» – 114:116;
«Мемфис Гриззлиз» – «Сан-Антонио Спёрс» – 128:109;
«Оклахома-Сити Тандер» – «Милуоки Бакс» – 125:96;
«Юта Джаз» – «Индиана Пэйсерс» – 111:112;
«Денвер Наггетс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 125:113;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Финикс Санз» – 121:119 ОТ;
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Орландо Мэджик» – 104:99.
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