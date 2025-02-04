Евролига: расписание матчей на 4 февраля

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 4 февраля, состоится очередной игровой день 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности на эту дату запланированы пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание матчей Евролиги на 4 февраля:

20:30 мск – «Анадолу Эфес» – «Реал» Мадрид;

21:00 мск – «Жальгирис» – «Альба»;

22:00 мск – «Црвена Звезда» – АСВЕЛ;

22:15 мск – «Панатинаикос» – «Фенербахче»;

22:45 мск – «Бавария» – «Олимпия».

Лидером чемпионата в настоящий момент является греческий «Олимпиакос», на счету которого 17 побед и семь поражений. На второй позиции находится турецкий «Фенербахче» (16 побед — семь поражений). Топ-3 замыкает «Монако» (15 побед — девять поражений).

Главные новости дня: