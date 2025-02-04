Евролига: расписание матчей на 4 февраля
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Сегодня, 4 февраля, состоится очередной игровой день 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности на эту дату запланированы пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.
Расписание матчей Евролиги на 4 февраля:
20:30 мск – «Анадолу Эфес» – «Реал» Мадрид;
21:00 мск – «Жальгирис» – «Альба»;
22:00 мск – «Црвена Звезда» – АСВЕЛ;
22:15 мск – «Панатинаикос» – «Фенербахче»;
22:45 мск – «Бавария» – «Олимпия».
Евролига . Регулярный чемпионат. 25-й тур
04 февраля 2025, вторник. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 25-й тур
04 февраля 2025, вторник. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Не начался
Альба
Берлин, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 25-й тур
04 февраля 2025, вторник. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 25-й тур
04 февраля 2025, вторник. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Не начался
Фенербахче
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 25-й тур
04 февраля 2025, вторник. 22:45 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Олимпия
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лидером чемпионата в настоящий момент является греческий «Олимпиакос», на счету которого 17 побед и семь поражений. На второй позиции находится турецкий «Фенербахче» (16 побед — семь поражений). Топ-3 замыкает «Монако» (15 побед — девять поражений).
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