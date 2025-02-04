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Еврокубок: расписание матчей на 4 февраля

Еврокубок: расписание матчей на 4 февраля
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Сегодня, 4 февраля, запланирован очередной игровой день в рамках баскетбольного Еврокубка. В общей сложности состоятся два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание Еврокубка 4 февраля:

21:00 мск – «Трефл Сопот» – «Гран Канария»;
22:00 мск – «Умана Рейер» – «Лиеткабелис».

Еврокубок . Группа A. 18-й тур
04 февраля 2025, вторник. 21:00 МСК
Трефл Сопот
Сопот, Польша
Не начался
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 18-й тур
04 февраля 2025, вторник. 22:00 МСК
Умана Рейер
Венеция, Италия
Не начался
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Групповая стадия Еврокубка стартовала 24 сентября 2024 года и продолжится до 5 февраля 2025-го. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях.

В раунд плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал. Действующим чемпионом Еврокубка является французский «Париж».

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