Еврокубок: расписание матчей на 4 февраля

Сегодня, 4 февраля, запланирован очередной игровой день в рамках баскетбольного Еврокубка. В общей сложности состоятся два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание Еврокубка 4 февраля:

21:00 мск – «Трефл Сопот» – «Гран Канария»;

22:00 мск – «Умана Рейер» – «Лиеткабелис».

Групповая стадия Еврокубка стартовала 24 сентября 2024 года и продолжится до 5 февраля 2025-го. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях.

В раунд плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал. Действующим чемпионом Еврокубка является французский «Париж».

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