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Иван Пынько и Антон Карданахишвили перешли из «Самары» в «Уралмаш»

Иван Пынько и Антон Карданахишвили перешли из «Самары» в «Уралмаш»
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24-летний атакующий защитник Иван Пынько и 22-летний разыгрывающий Антон Карданахишвили перешли из «Самары» в «Уралмаш». Об этом информирует пресс-служба клуба из Екатеринбурга.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Пынько принял участие в 27 матчах, где в среднем набирал 4,9 очка, совершал 3,6 подбора и отдавал 0,9 передачи. Карданахишвили в 25 играх в среднем набирал 10,9 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 4,1 передачи.

«Уралмаш» в настоящий момент занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги, имея в активе 15 побед и 14 поражений. «Самара» располагается на 11-й позиции (восемь побед – 21 поражение).

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