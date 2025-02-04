«Такого игрока не отдают». Энтони Эдвардс — об обмене Дончича в «Лейкерс»

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс дал комментарий по поводу ухода из команды разыгрывающего Луки Дончича. Словенец перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс» в результате обмена между командами. В «Даллас», напротив, отправился форвард Энтони Дэвис.

«В 25 лет они обменяли, возможно, лучшего скорера НБА, и он даже не знал об этом. Тут нужно копать глубже, чтобы понять, почему его вообще обменяли, потому что такого игрока в 25 не отдают. Он только что играл в финале. Мне реально жаль Луку… он только что дом в Далласе купил и всё такое. Теперь все ходят на нервах. Я в напряге. Тим (Тим Коннелли — генеральный менеджер «Тимбервулвз». — Прим. «Чемпионата»), эй, если собрался меня обменять — хотя бы предупреди, брат. Когда Луку обменяли, стало ясно: теперь обменять могут вообще любого», — сказал Эдвардс во время общения со СМИ.

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