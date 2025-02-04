Карри ответил, о чём для всей НБА говорит обмен Дончича на Дэвиса в «Лейкерс»

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился мнением относительно недавнего обмена между клубами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс». По условиям сделки лидер «Далласа» Лука Дончич отправится к «озёрникам», а в клуб из Техаса приедет Энтони Дэвис.

«Это напоминание о том, что в этой лиге лишь немногие могут лечь спать хоть с какой-то уверенностью в себе», — сказал Карри во время общения со СМИ.

В нынешнем сезоне НБА до обмена в «Лос-Анджелес» Дончич принял участие в 21 матче, где в среднем набирал 28,7 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал восемь результативных передач.

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