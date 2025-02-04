Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Карри ответил, о чём для всей НБА говорит обмен Дончича на Дэвиса в «Лейкерс»

Карри ответил, о чём для всей НБА говорит обмен Дончича на Дэвиса в «Лейкерс»
Комментарии

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился мнением относительно недавнего обмена между клубами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс». По условиям сделки лидер «Далласа» Лука Дончич отправится к «озёрникам», а в клуб из Техаса приедет Энтони Дэвис.

«Это напоминание о том, что в этой лиге лишь немногие могут лечь спать хоть с какой-то уверенностью в себе», — сказал Карри во время общения со СМИ.

В нынешнем сезоне НБА до обмена в «Лос-Анджелес» Дончич принял участие в 21 матче, где в среднем набирал 28,7 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал восемь результативных передач.

Материалы по теме
За ночь — около 40 новостей! Что известно о возможных переходах в НБА? Дедлайн — LIVE
Live
За ночь — около 40 новостей! Что известно о возможных переходах в НБА? Дедлайн — LIVE

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android