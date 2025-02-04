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Девин Букер стал лидером «Финикса» по набранным очкам в истории команды

Девин Букер стал лидером «Финикса» по набранным очкам в истории команды
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Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер стал лидером по наибольшему количеству очков в истории команды. Это случилось после матча регулярного чемпионата НБА с клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс», где он набрал 34 очка. В настоящий момент в общем счёте Девин набрал 15 678 очков, будучи игроком «Финикса». Девин превзошёл прославленного бывшего игрока команды шестикратного участника Матча всех звёзд Уолтера Дэвиса (15 666).

Примечательно, что Букеру для того, чтобы набрать 15 678 очков, потребовалось 642 матча в рамках регулярных чемпионатов НБА, в то время как Дэвис набрал 15 666 очков в 766 играх.

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