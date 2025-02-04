Первая пресс-конференция Луки Дончича в «Лейкерс» начнётся примерно в 20:30 мск

Сегодня, 4 февраля, должна состояться вступительная пресс-конференция словенского разыгрывающего Луки Дончича в его новой команде «Лос-Анджелес Лейкерс». Её начало запланировано ориентировочно на 20:30 мск.

Дончич стал игроком калифорнийского клуба в результате обмена между «Даллас Маверикс» и «Лейкерс». В клуб из Техаса по условиям сделки перешёл бигмен Энтони Дэвис.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию, где подробно осветит пресс-конференцию Луки Дончича, а также расскажет о всех деталях прочих обменов, которые в настоящий момент происходят в Национальной баскетбольной ассоциации.

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