Эксперт спрогнозировал решение Леброна по карьере после обмена Дончича в «Лейкерс»

Авторитетный инсайдер и эксперт Дэйв Макменамин высказал мнение, что лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может продлить свою карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) после обмена в калифорнийскую команду словенского разыгрывающего Луки Дончича.

«Есть вероятность, что Леброн пересмотрит своё соглашение, и добавление Луки Дончича может продлить его карьеру. Нельзя с уверенностью сказать, что следующий год станет для него последним», — сказал Макменамин в эфире ESPN.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию, где подробно освещает детали обмена между «Лейкерс» и «Маверикс», а также прочие сделки, которые в настоящий момент происходят в НБА.

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