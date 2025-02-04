Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт спрогнозировал решение Леброна по карьере после обмена Дончича в «Лейкерс»

Эксперт спрогнозировал решение Леброна по карьере после обмена Дончича в «Лейкерс»
,
Комментарии

Авторитетный инсайдер и эксперт Дэйв Макменамин высказал мнение, что лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может продлить свою карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) после обмена в калифорнийскую команду словенского разыгрывающего Луки Дончича.

«Есть вероятность, что Леброн пересмотрит своё соглашение, и добавление Луки Дончича может продлить его карьеру. Нельзя с уверенностью сказать, что следующий год станет для него последним», — сказал Макменамин в эфире ESPN.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию, где подробно освещает детали обмена между «Лейкерс» и «Маверикс», а также прочие сделки, которые в настоящий момент происходят в НБА.

Материалы по теме
За ночь — около 40 новостей! Что известно о возможных переходах в НБА? Дедлайн — LIVE
Live
За ночь — около 40 новостей! Что известно о возможных переходах в НБА? Дедлайн — LIVE

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android