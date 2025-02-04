Владимир Гомельский назвал причины поражения ЦСКА в матчах с «Зенитом» и «Локо»

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о недавних матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом», а также ЦСКА и «Локомотивом-Кубань». Обе встречи проходили в Москве и завершились победой соперников красно-синих («Локо» победил армейцев со счётом 106:104, а клуб из Санкт-Петербурга был сильнее со счётом 79:66).

«Тренер ЦСКА Пистиолис не нашёл тактического решения против эффективной защиты «Зенита», которая разрушила позиционное нападение ЦСКА.

ЦСКА проиграл «Локо» из-за ужасающей небрежности в обороне. Большие «Локо», Андрей Мартюк и Айзея Уэйли, всё время опережали своих опекунов Ливио Жан-Шарля и Тони Джекири при переходе от обороны к атаке. Они набрали большое количество «лёгких» очков. Кроме того, игроки периметра ЦСКА не смогли агрессивно защищаться против Патрика Миллера, Антониуса Кливленда и Кирилла Темирова, позволяя им легко проходить в краску», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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