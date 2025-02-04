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Мобли ответил, кого из тройки Леброн — Джордан — Брайант опекать было сложнее всего

Мобли ответил, кого из тройки Леброн — Джордан — Брайант опекать было сложнее всего
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Каттино Мобли вспомнил о соперничестве с лёгким форвардом Леброном Джеймсом, который сейчас выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс», и легендарными баскетболистами Майклом Джорданом и Коби Брайантом.

«Против кого из них троих было сложнее всего играть в защите? Они все такие разные, но я бы сказал, что самый сложный для опеки был Леброн. Для меня Джеймс был самым непростым. Это лёгкий форвард, однако у него менталитет разыгрывающего, дополненный желанием забивать», — сказал Мобли на канале Byron Scott's Fast Break в YouTube.

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