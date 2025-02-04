Инсайдер — об обмене Дончича в «Лейкерс»: руководители клубов со всей НБА в ярости

Известный инсайдер Тим Макмэхон рассказал о реакции руководителей команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на обмен, который совершили «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс». В результате сделки в «Даллас» перешёл тяжёлый форвард Энтони Дэвис, а игроком «Лос-Анджелеса» стал разыгрывающий Лука Дончич.
«Руководители со всей лиги были одновременно в ярости и при этом испытывали зависть, поскольку только звёздные и гламурные «Лейкерс» получили шанс побороться за услуги Дончича», — приводит слова Макмэхона ESPN US.
«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию, где подробно освещает обмены, которые в настоящий момент происходят в НБА.
Лука Дончич обратился к фанатам «Лос-Анджелес Лейкерс»: