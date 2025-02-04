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Мобли предположил, чего бы добился Леброн, будь у него интеллект Джордана и Коби

Мобли предположил, чего бы добился Леброн, будь у него интеллект Джордана и Коби
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Каттино Мобли поделился мнением о 40-летнем лёгком форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.

«Если бы у Леброна был игровой интеллект Коби Брайанта и Майкла Джордана, он мог бы набирать в среднем 45-10-10 в графах статистики каждый день, если бы захотел. Ведь он такой атлетичный и умный», — сказал Мобли на канале Byron Scott's Fast Break в YouTube.

В нынешнем сезоне НБА Леброн к настоящему моменту принял участие в 44 матчах, в которых в среднем набирал 24 очка, совершал 7,6 подбора и отдавал 9,1 передачи.

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