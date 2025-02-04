Эксперт рассказал, когда может состояться дебют Луки Дончича за «Лейкерс»

Известный обозреватель Марк Спирс поделился мнением о сроках дебюта новоиспечённого разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича за команду.

«По имеющейся информации, он нацелен на возвращение на следующей неделе: «Лейкерс» играют дома с «Ютой» в следующий вторник, а затем – на выезде в четверг. Это может стать его возвращением после травмы икроножной мышцы», — сказал Спирс в эфире передачи на ESPN.

Дончич стал игроком «Лос-Анджелеса» в результате обмена калифорнийского клуба с «Даллас Маверикс». Клуб из Техаса благодаря сделке получил форварда Энтони Дэвиса.

Лука Дончич обратился к фанатам «Лос-Анджелес Лейкерс»: