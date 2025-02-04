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Мэджик Джонсон ответил, кого должны заполучить «Лейкерс» после ухода Дэвиса

Член Зала славы и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон высказал мнение, что после ухода из калифорнийской команды Энтони Дэвиса ей нужно будет постараться получить бигмена.

«После этого обмена «Лейкерс» определённо нужен бигмен», — написал Джонсон на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Дэвис покинул «Лос-Анджелес» и стал игроком Даллас Маверикс» в результате обмена, который совершили обе команды. Игроком «Лейкерс» стал разыгрывающий Лука Дончич.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию, где подробно освещает детали обмена между «Лейкерс» и «Маверикс», а также прочие сделки, которые в настоящий момент происходят в НБА.

Карри и Подзиемски высказались об обмене Дончича в «Лейкерс»: