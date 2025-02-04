Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Мэджик Джонсон ответил, кого должны заполучить «Лейкерс» после ухода Дэвиса

Мэджик Джонсон ответил, кого должны заполучить «Лейкерс» после ухода Дэвиса
Аудио-версия:
Комментарии

Член Зала славы и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон высказал мнение, что после ухода из калифорнийской команды Энтони Дэвиса ей нужно будет постараться получить бигмена.

«После этого обмена «Лейкерс» определённо нужен бигмен», — написал Джонсон на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Дэвис покинул «Лос-Анджелес» и стал игроком Даллас Маверикс» в результате обмена, который совершили обе команды. Игроком «Лейкерс» стал разыгрывающий Лука Дончич.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию, где подробно освещает детали обмена между «Лейкерс» и «Маверикс», а также прочие сделки, которые в настоящий момент происходят в НБА.

Материалы по теме
Словенский гений в «Лейкерс»: ждите пресс-конференцию с Дончичем! Дедлайн НБА — LIVE
Live
Словенский гений в «Лейкерс»: ждите пресс-конференцию с Дончичем! Дедлайн НБА — LIVE

Карри и Подзиемски высказались об обмене Дончича в «Лейкерс»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android