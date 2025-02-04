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Стало известно место проведения «Финала четырёх» Кубка России по баскетболу

Стало известно место проведения «Финала четырёх» Кубка России по баскетболу
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«Финал четырёх» Кубка России по баскетболу состоится в Нижнем Новгороде. Об этом информирует пресс-служба Российской федерации баскетбола. Матчи запланированы на период с 14 по 16 марта. 13 марта пройдёт пресс-конференция, посвящённая турниру.

Участие в «Финале четырёх» примут «Пари Нижний Новгород», «Уралмаш», МБА-МАИ и «Химки». В рамках 1/2 финала соревнований «Химки» сыграют с «Нижним Новгородом», а «Уралмаш» встретится с МБА-МАИ.

Матч за третье место запланирован на 16 марта, а его начало – на 14:00 мск. Финальная игра пройдёт в 17:00 мск в ту же дату.

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