Йокич впервые отреагировал на громкий обмен Дончича на Дэвиса

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич дал комментарий относительно громкого обмена между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверкс». По условиям сделки, в калифорнийскую команду отправился словенский разыгрывающий Лука Дончич, а в техасский клуб перебрался тяжёлый форвард Энтони Дэвис.

«Я отправил Луке сообщение. Думаю, он не ожидал этого обмена. Сейчас ему просто нужно побыть с семьёй. Это важный шаг. Да, я знаю, что это бизнес. Но никто этого не ожидал, особенно он. В лиге никто не застрахован от такого. А вообще, мне кажется, он отлично справится. Он игрок, который создан для большой сцены, хотя я полагал, что и в «Далласе» у него будет что-то особенное», — сказал Йокич на пресс-конференции.

Фанат «Далласа» пришёл в ярость из-за обмена Дончича в «Лейкерс»: