Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Йокич впервые отреагировал на громкий обмен Дончича на Дэвиса

Йокич впервые отреагировал на громкий обмен Дончича на Дэвиса
Аудио-версия:
Комментарии

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич дал комментарий относительно громкого обмена между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверкс». По условиям сделки, в калифорнийскую команду отправился словенский разыгрывающий Лука Дончич, а в техасский клуб перебрался тяжёлый форвард Энтони Дэвис.

«Я отправил Луке сообщение. Думаю, он не ожидал этого обмена. Сейчас ему просто нужно побыть с семьёй. Это важный шаг. Да, я знаю, что это бизнес. Но никто этого не ожидал, особенно он. В лиге никто не застрахован от такого. А вообще, мне кажется, он отлично справится. Он игрок, который создан для большой сцены, хотя я полагал, что и в «Далласе» у него будет что-то особенное», — сказал Йокич на пресс-конференции.

Материалы по теме
Словенский гений в «Лейкерс»: ждите пресс-конференцию с Дончичем! Дедлайн НБА — LIVE
Live
Словенский гений в «Лейкерс»: ждите пресс-конференцию с Дончичем! Дедлайн НБА — LIVE

Фанат «Далласа» пришёл в ярость из-за обмена Дончича в «Лейкерс»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android