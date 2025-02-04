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Сын Майкла Джордана арестован. Названы подробности — TMZ

Сын Майкла Джордана арестован. Названы подробности — TMZ
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Маркус Джордан, сын шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана, арестован. Об этом информирует TMZ.

По сведениям источника, Джордану-младшему предъявили сразу несколько обвинений. Речь идёт о вождении в нетрезвом виде, хранении кокаина и сопротивлении при аресте. Сообщается, что в настоящий момент Маркус помещён в тюрьму округа Ориндж. Издание связалось с сыном легендарного спортсмена, но комментариев с его стороны пока не получило.

Напомним, в декабре прошлого года Джордан-младший был замечен в клубе с Николь Мёрфи — бывшей женой прославленного голливудского актёра Эдди Мёрфи.

Сына Майкла Джордана заметили в клубе с бывшей женой актёра Эдди Мёрфи:

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