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Инсайдер назвал критичный вес Луки Дончича, вызвавший недовольство «Далласа»

Инсайдер назвал критичный вес Луки Дончича, вызвавший недовольство «Далласа»
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Известный инсайдер Тим Макмэхон рассказал о шаге «Даллас Маверикс», который команда совершила в этом сезоне НБА с целью привести разыгрывающего Луку Дончича в оптимальную физическую форму.

По словам журналиста, это произошло в конце ноября 2024 года. Руководство «Далласа» предоставило Луке Дончичу 11-дневный отпуск. В тот момент, как рассказал Тим, вес Луки достиг отметки почти в 118 кг (260 фунтов).

«В этом сезоне он пропустил 27 игр, включая последние шесть недель после того, как в четвёртый раз за три года получил растяжение левой икроножной мышцы. По словам источников, во время отсутствия он набрал вес, что вызвало недовольство руководства команды.

Основной причиной 11-дневного отпуска, официально списанного на растяжение правого запястья, стало предоставление времени для снижения веса после того, как он значительно прибавил в массе», — сказал Макмэхон в эфире ESPN.

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