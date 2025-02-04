Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дуэйн Уэйд: когда увидел новость о переходе Дончича подумал, что это написала нейросеть

Дуэйн Уэйд: когда увидел новость о переходе Дончича подумал, что это написала нейросеть
Комментарии

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд поделился своей реакцией на новость об обмене «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс», главными лицами которого стали Лука Дончич и Энтони Дэвис.

«Мне прислали скриншот новости об обмене Луки и Энтони. Я подумал: «О, это дело рук искусственного интеллекта». Я ничего не написал в ответ и просто зашёл в социальные сети [чтобы проверить информацию]. И был так счастлив этому [обмену].

Прошло много времени с тех пор, как я в последний раз испытывал восторг от баскетбола НБА. И даже когда сегодня утром проснулся, по-прежнему был в шоке от этих событий», — приводит слова Уэйда портал The Sports Rush.

Следить за дедлайном НБА:
Словенский гений в «Лейкерс»: ждите пресс-конференцию с Дончичем! Дедлайн НБА — LIVE
Live
Словенский гений в «Лейкерс»: ждите пресс-конференцию с Дончичем! Дедлайн НБА — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android