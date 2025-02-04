Дуэйн Уэйд: когда увидел новость о переходе Дончича подумал, что это написала нейросеть

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд поделился своей реакцией на новость об обмене «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс», главными лицами которого стали Лука Дончич и Энтони Дэвис.

«Мне прислали скриншот новости об обмене Луки и Энтони. Я подумал: «О, это дело рук искусственного интеллекта». Я ничего не написал в ответ и просто зашёл в социальные сети [чтобы проверить информацию]. И был так счастлив этому [обмену].

Прошло много времени с тех пор, как я в последний раз испытывал восторг от баскетбола НБА. И даже когда сегодня утром проснулся, по-прежнему был в шоке от этих событий», — приводит слова Уэйда портал The Sports Rush.