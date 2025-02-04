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«Чистый грабёж средь бела дня». Джош Харт — об обмене Дончича в «Лейкерс»

«Чистый грабёж средь бела дня». Джош Харт — об обмене Дончича в «Лейкерс»
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Защитник «Нью-Йорк Никс» Джош Харт поделился мнением относительно недавнего обмена между клубами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс».

По условиям сделки, лидер «Далласа» Лука Дончич отправится к «озёрникам», а в клуб из Техаса приедет Энтони Дэвис.

«Надо отдать должное Робу Пелинке. Чистый грабёж средь бела дня. Всегда круто, когда таких, как я, обменивают на суперзвёзд. Меня обменяли на Луку — шикарные вайбы», — приводит слова Харта HoopsHype.

В нынешнем сезоне НБА до обмена в «Лос-Анджелес» Дончич принял участие в 21 матче, где в среднем набирал 28,7 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал восемь результативных передач.

Следить за дедлайном НБА:
Словенский гений в «Лейкерс»: ждите пресс-конференцию с Дончичем! Дедлайн НБА — LIVE
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Словенский гений в «Лейкерс»: ждите пресс-конференцию с Дончичем! Дедлайн НБА — LIVE
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