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Источник сообщил, когда Леброн Джеймс может завершить профессиональную карьеру

Источник сообщил, когда Леброн Джеймс может завершить профессиональную карьеру
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Авторитетное американское издание New York Times со ссылкой на источники сообщило, что четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер и лёгкий форвард калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может уйти на пенсию в течение ближайших двух лет.

«Люди, которые близки к Леброну, сообщают, что он может завершить карьеру в течение следующих двух лет», — сказано в материале New York Times.

Напомним, в текущем сезоне НБА американский форвард принял участие в 44 встречах. В среднем за матч Леброн набирает 24,0 очка, делает 7,6 подбора, а также отдаёт 9,1 передачи.

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