Шей Гилджес-Александер впервые прокомментировал обмен Луки Дончича и Энтони Дэвиса

26-летний канадский разыгрывающий защитник клуба «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер впервые прокомментировал обмен между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс», главными лицами которого стали Лука Дончич и Энтони Дэвис.

«Я на собственной шкуре испытал каково это [быть обменянным], в первый свой год в НБА. Меня неожиданно обменяли, и я не был к этому готов. Однако обмен Дончича и Дэвиса не стал для большим сюрпризом, чем когда меня самого обменяли много лет назад.

Я всегда говорю, что каким бы неприкасаемым тебя не считали, никогда нельзя быть уверенным в этом 100%. Нечто подобное случается всегда», — приводит слова Гилджеса-Александера портал Eurohoops.