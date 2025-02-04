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Шей Гилджес-Александер впервые прокомментировал обмен Луки Дончича и Энтони Дэвиса

Шей Гилджес-Александер впервые прокомментировал обмен Луки Дончича и Энтони Дэвиса
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26-летний канадский разыгрывающий защитник клуба «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер впервые прокомментировал обмен между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс», главными лицами которого стали Лука Дончич и Энтони Дэвис.

«Я на собственной шкуре испытал каково это [быть обменянным], в первый свой год в НБА. Меня неожиданно обменяли, и я не был к этому готов. Однако обмен Дончича и Дэвиса не стал для большим сюрпризом, чем когда меня самого обменяли много лет назад.

Я всегда говорю, что каким бы неприкасаемым тебя не считали, никогда нельзя быть уверенным в этом 100%. Нечто подобное случается всегда», — приводит слова Гилджеса-Александера портал Eurohoops.

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