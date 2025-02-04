Инсайдер НБА: Батлер всеми силами пытается продавить свой переход в «Финикс»

Авторитетный инсайдер НБА Брайан Уиндхорст рассказал о ситуации вокруг форварда «Майами Хит» Джимми Батлера.

«Батлер всеми силами пытается продавить свой переход в „Финикс“. У него было несколько вариантов перехода в разные команды, но он настивает на „Финиксе“. Если не будет прорыва в переговорах, то «Майами» вернется к другим вариантам, включая возобновление обсуждения с «Голден Стэйт», — сказал Уиндхорст в эфире ESPN.

Предстоящим летом у Джимми будет возможность выйти на рынок свободных агентов. В нынешнем сезоне НБА на данный момент Батлер принял участие в 25 матчах, в которых в среднем набирал 17 очков, совершал 5,2 подбора и отдавал 4,8 передачи.

«Чемпионат» в настоящий момент проводит онлайн-трансляцию, где подробно освещает детали обмена между «Лейкерс» и «Маверикс», а также прочие сделки, которые сейчас происходят в НБА.