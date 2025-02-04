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Пол Пирс: будь я в руководстве «Лейкерс», то обменял бы Леброна после перехода Дончича

Пол Пирс: будь я в руководстве «Лейкерс», то обменял бы Леброна после перехода Дончича
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Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс заявил, что если бы входил в руководство «озёрников», то обменял бы лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса после перехода разыгрывающего защитника Луки Дончича.

«Леброн Джеймс и Лука Дончич не смогут эффективно играть вместе. Они оба стремятся доминировать на площадке, каждый из них тянется стать лидером, определяя действия команды. Если бы я был входил в руководство «Лейкерс», то обменял бы Леброна [после перехода Луки Дончича]», — приводит слова Пирса портал Clutch Points.

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